Inagra dona tre tir di merendine a Caritas

Nelle scorse settimane l’azienda reggiana Inagra srl, facente capo al gruppo industriale Spallanzani, specializzata nella distribuzione di zucchero, burro e latte in polvere per il mercato dolciario, ha scelto di sostenere la Caritas diocesana di Reggio Emilia-Guastalla e per suo tramite le persone e le famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà o di indigenza.

inagra ha voluto donare tre tir di merendine, per un totale di oltre 47mila confezioni, che verranno distribuite agli enti caritatevoli, mense e parrocchie di tutto il territorio provinciale e regionale che l’istituzione reggiana rifornisce.

La donazione è stata già distribuita alle Caritas della nostra regione e nei prossimi giorni verrà distribuita a livello locale alle famiglie e alle mense diffuse della città.

"La Caritas reggiana e la Delegazione Regionale Caritas ringraziano di cuore l’azienda INAGRA srl e la famiglia Spallanzani per la “dolce” e importante donazione".