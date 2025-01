Inagurata ’Casa Olma’, destinata a donne sole. Il proprietario l’ha messa a disposizione del progetto

E’ stata inaugurata "Casa Olma", una nuova casa di accoglienza situata in via Cesis a Campagnola, gestita dalla cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII di Reggio. Si tratta di un luogo destinato ad attività e servizi per donne con bambini e donne sole che non possiedono o non possono accedere a una soluzione abitativa autonoma, ma che hanno iniziato un percorso per il raggiungimento di un’autonomia economica, sociale e abitativa. Ieri pomeriggio è avvenuto il simbolico taglio del nastro con la presenza del sindaco di Campagnola, Alessandro Santachiara, del proprietario della casa, Giorgio Magnani, che ha messo a disposizione l’edificio dopo una profonda ristrutturazione. Presenti pure il vice presidente della cooperativa, Alessia Pesci, la responsabile della struttura, Cristina Savini, e il personale dedicato all’accoglienza delle ospiti. La struttura sarà in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

"Casa Olma" apre grazie alla generosità dei coniugi Giorgio Magnani e Rita Tassi, che permette di arricchire ulteriormente la capacità di accoglienza della cooperativa sociale reggiana, oltre a progettare percorsi individualizzati verso la socializzazione e l’autonomia, anche attraverso l’osservazione delle capacità genitoriali e considerando l’eventuale necessità di un adeguato supporto.

a.le.