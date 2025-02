Inalca tra amianto, rifiuti e carni in putrefazione: iniziati i sopralluoghi per la bonifica

Reggio Emilia, 24 febbraio 2025 – Amianto, carni in putrefazione, tonnellate di rifiuti combusti di ogni genere: nel teatro del disastro di via Due Canali dopo un’ispezione preliminare ieri, sono iniziati oggi i sopralluoghi delle ditte incaricate da Inalca e da Quanta per le bonifiche in ottemperanza alla duplice ordinanza emessa del sindaco-medico Marco Massari. Lo stesso Massari ha spiegato la situazione durante l'affollata assemblea pubblica al Centro Pigal, con l’assessora all’Ambiente Carlotta Bonvicini, dirigenti dei Vigili del Fuoco, Arpae e Ausl.

Ignota ancora la tempistica delle operazioni di rimozione dei rifiuti, anche perché l’epicentro del rogo è tuttora sotto sequestro.

Le dichiarazioni degli esperti

Antonio Annecchini, comandante provinciale del Vvf, ha dichiarato: "Un incendio è un reato - Per la genuinità delle indagini, bisogna sequestrare i luoghi per conservarli e affinché non vengano modificati. Gli accertamenti sono ancora in corso". Il vice comandante Concolino ha aggiunto: "È il maggior rogo degli ultimi 15 anni, con 20mila mq di superficie coinvolta. Coordinati dalla Procura sono ancora in corso gli accertamenti del Nucleo investigativo Vvf e della Polizia scientifica. Inizialmente è stata sequestrata l’intera area. Dopo 10 giorni abbiamo un quadro di informazioni più delineato, e questo ci ha consentito di restringere la superficie sottoposta a sequestro. Gli accertamenti sono ancora in corso". Hanno aggiunto che l’azienda è stata sempre sottoposta a controlli "con esito sempre favorevole".

L'assemblea al centro Pigal per sistemare il disastro all'Inalca (Foto Artioli)

Impatto sulla salute e l'ambiente

Il sindaco ha affermato che "abbiamo fin da subito cercato di mitigare e ridurre ogni rischio per la salute: il rischio zero non esiste, ma le azioni intraprese lo hanno reso trascurabile". Michele Frascari e Lorenzo Frattini di Arpae hanno illustrato la cronostoria delle analisi dell’aria: nonostante diversi composti siano stati ricercati, nella quasi totalità dei casi le sostanze erano inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale, attenuando il rischio.

Afferma Antonia Nini, direttore del dipartimento di sanità pubblica Ausl: "L’incendio non ha dato effetti impattanti sulla salute. Non abbiamo avuto accessi in ospedale per intossicazioni acute. Ci sono ancora operazioni di controllo e bonifica in corso, con particolare attenzione alla rimozione dell’amianto dallo stabilimento".

L’assessora Bonvicini ha illustrato come si sta affrontando il problema dell’amianto: dei siti segnalati, molti sono già stati bonificati grazie ad Iren, mentre alcune segnalazioni di presenza di amianto sono ancora in attesa di risoluzione.

Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari all'assemblea pubblica (Foto Artioli)

Le preoccupazioni dei cittadini

Riguardo al rischio di mesotelioma, il dottor Riccò ha affermato che non ci sono casi tra i dipendenti. Tuttavia, un cittadino ha espresso preoccupazione per l’impatto presente e futuro. Altri cittadini hanno espresso disagi per l’odore sgradevole e la mancanza di comunicazione.

Stefano Ferrari, di Ripuliamoci, ha mostrato frammenti neri trovati nell’area che verranno analizzati. Un residente ha lamentato per la chiusura inefficace della pista ciclabile e la mancanza di azioni visibili di pulizia da parte di Iren.

Un insegnante del liceo Moro ha denunciato condizioni insalubri nelle aule e ha chiamato in causa l’assenza della politica nel fornire supporto.

Il sindaco Massari ha ribadito che le decisioni prese non hanno messo a rischio la salute e si è impegnato a migliorare i sistemi di comunicazione. Tuttavia, riferisce un docente che Arpa deve fornire dati precisi sugli inquinanti e che ci sarebbero restrizioni su analisi private.