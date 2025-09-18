Inalca, fumata nera in Regione. Rimane il nodo dell’indennità

Non è arrivata la svolta tanto attesa al vertice regionale sulla vertenza Inalca, convocato ieri a Bologna. Sul tavolo c’era il destino dei 161 lavoratori coinvolti dalla chiusura definitiva dello stabilimento di via Due Canali a Reggio Emilia, distrutto da un incendio lo scorso febbraio. Ad oggi 127 dipendenti su 161 sono già stati ricollocati in trasferta nei vari poli del gruppo, in virtù di accordi con i sindacati. Inalca ha confermato la volontà di assorbirli stabilmente nelle varie sedi dell’azienda: Fiorani a Castelnovo Rangone (nel modenese), Inalca a Pegognaga, Inalca a Castelvetro, Inalca a Piacenza e Inalca a Solignano. Ma proprio su questo punto si è arenata la trattativa.

Il nodo riguarda la quantità, la durata e la modalità sostegno economico. Finché i lavoratori risultavano ‘trasfertisti’ avevano diritto a un’indennità per coprire i costi di spostamento. Una volta trasferiti definitivamente, invece, l’indennità verrebbe meno. L’azienda ha riconosciuto la necessità di un sostegno economico per i pendolari e per chi dovrà addirittura cambiare residenza, ma non c’è accordo sulle modalità tecniche con cui erogarlo.

Restano più complicate le situazioni degli altri 34 dipendenti Inalca, in cassa integrazione fino a fine anno. L’azienda ha dichiarato di poter riassorbirne circa la metà in altre società del gruppo, sempre e comunque lontane rispetto alla sede di via Due Canali.

Particolarmente delicata anche la posizione degli addetti di Fabbrica del Lavoro, l’impresa in appalto che gestiva tutta la logistica dello stabilimento reggiano. Alcuni dipendenti hanno già trovato un’altra occupazione, ma in 65 rimangono in cassa integrazione. Sul tavolo si è discusso della possibilità di ricollocarne qualcuno (non specificando il numero preciso) in altri appalti sul territorio, con Inalca che ha dato una disponibilità generica ad assorbirne alcuni nella logistica del gruppo. Tuttavia i posti disponibili sarebbero in stabilimenti lontani, dalla Romagna a Piacenza, e non a Reggio Emilia.

Al tavolo, oltre all’assessore al Lavoro Giovanni Paglia e ai vertici aziendali, erano presenti i sindacati Cisl, Cgil, Uil e – in videocollegamento – c’era pure il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari.

Lunedì pomeriggio l’esito del tavolo sarà illustrato ai lavoratori in un’assemblea convocata al Circolo Arci Pigal di Reggio. Successivamente dovrebbe essere fissato un nuovo terzo incontro con la Regione: il primo si era tenuto lo scorso 29 luglio.

Confermata dunque la scelta di non ricostruire lo stabilimento a Reggio, città che perde definitivamente il suo polo della carne. Resta aperta la questione del futuro dell’area di via Due Canali, dopo che nei giorni scorsi Inalca ha scritto al Comune di aver avviato la ricognizione per la bonifica completa.

Elia Biavardi