Inalca, il comitato tuona: "Qui c’è ancora amianto. E continua a esserci puzza. Il Comune è immobile"

"Nove mesi dopo il rogo di Inalca, continua la vergogna: qui c’è ancora amianto e la bonifica è stata effettuata solo sulla carta". Il comitato cittadino ’Amianto Zero Reggio Emilia Ripuliamoci’ alza la voce e attacca l’Amministrazione Comunale, tacciandolo di essere immobile dopo il maxi incendio che, nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso, ha divorato lo stabilimento produttivo di carni in via Due Canali, inserito in un quartiere residenziale dove sorge anche una scuola dell’infanzia e a ridosso del centro storico.

"Nove mesi – incalza il Comitato: nei quali i cittadini di Reggio Emilia hanno imparato a convivere con due presenze che nessuno avrebbe mai voluto accanto alla propria casa: la puzza nauseabonda di carne marcia e l’amianto ancora oggi disperso in vaste aree della città. Nonostante i proclami trionfalistici del sindaco, sotto uno dei capannoni ridotti in cenere continua a marcire la carne non rimossa, diffondendo un odore insopportabile che infesta il quartiere. E, mentre gli abitanti tappano le finestre nella speranza di difendersi, le fibre di amianto continuano a minacciare la salute pubblica. Tre ditte incaricate, tre bonifiche annunciate in toni trionfalistici, tre fallimenti. È questa la realtà che i cittadini si trovano davanti: una bonifica effettuata solo sulla carta, condotta con metodi inefficaci che hanno lasciato le zone interessate nelle stesse condizioni di prima".

Da qui il duro attacco: "La domanda è inevitabile: chi ha validato questi interventi fallimentari e con quali criteri scientifici? La differenza tra “fare” e “saper fare”, in questa vicenda, è lampante. Noi non siamo tecnici, non abbiamo le competenze per sostituirci agli esperti e non lo faremmo in ogni caso. Ma i fatti sono chiari e testardi: nelle aree “bonificate” l’amianto è ancora lì, rinvenuto ancora oggi in quantità significative dal Comitato Amianto Zero".

Poi puntano il dito sui costi da sostenere per la bonifica ponendo diversi interrogativi. "Nel frattempo, l’azienda Inalca si è defilata in quanto non proprietaria dei capannoni andati in fumo, mentre il Comune ha già fatto sapere che non intende stanziare altri fondi, dopo i 30.500 euro prelevati dal fondo di riserva per completare la bonifica (sulla carta) delle aree ancora oggi infestate dall’amianto. Una cifra che con ogni probabilità non verrà mai recuperata. Temiamo, inoltre, che la recente ordinanza del sindaco, con la quale intima a Inalca di completare la bonifica dell’intero sito produttivo, dopo il completo dissequestro dell’area del polo di via Due Canali, sia l’ennesima presa in giro a danno dei reggiani. Chi pagherà, allora? Chi si assumerà le responsabilità penali e civili di una gestione che ha il sapore amaro della grave negligenza amministrativa?".

E ce n’è anche per l’assessora all’ambiente Carlotta Bonvicini, rea a detta del Comitato di non averlo ricevuto al suo tavolo. "Subito dopo l’incendio, chiedemmo al sindaco e all’assessore Bonvicini un incontro urgente. L’obiettivo era semplice: offrire un contributo concreto e attivo alle successive fasi di bonifica del territorio. Ma la richiesta fu ignorata. Evidentemente, i rappresentanti delle istituzioni preferiscono circondarsi di interlocutori compiacenti piuttosto che ascoltare le voci critiche della cittadinanza. Di fronte a quel muro di silenzio, abbiamo deciso a tempo debito, di presentare un esposto alla magistratura, firmato da decine di cittadini. Non per spirito di ripicca, ma per senso di responsabilità: la salute dei cittadini viene prima di tutto. Nessuno può sentirsi al di sopra della legge. Soprattutto: gli amministratori rappresentano l’intera comunità e hanno il preciso dovere civile e civico di mettersi in ascolto di tutti i cittadini. Nessuno escluso".

Infine, concludono: "Oggi la città convive con due drammi irrisolti. L’odore pestilenziale della carne in decomposizione e la minaccia silenziosa delle fibre di amianto ancora presenti in vaste zone della città, nonostante ripetute operazioni di “bonifica”. Due ferite aperte che dimostrano, senza bisogno di commenti, l’incapacità di chi governa di gestire l’emergenza. L’ultima parola spetta alla magistratura. Ma intanto resta una certezza: i cittadini non dimenticheranno".

Sulle cause del rogo, si continua a indagare. È notizia di pochi giorni fa, come riportato dal Carlino, che la Procura di Reggio ha aperto un fascicolo per il reato di incendio doloso in relazione al maxi incendio. Dagli esami di laboratorio svolti sui campioni prelevati dalle macerie sono state rinvenute tracce di acceleranti. In un precedente sopralluogo, un cane dei vigili del fuoco, un ’arson dog’ in gergo, proveniente dal nucleo della regione Sicilia, addestrato alla ricerca di idrocarburi, aveva rilevato tracce sospette.