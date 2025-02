Il day after di Inalca a Reggio Emilia, c’è un nuovo incubo: l’amianto

Reggio Emilia, 13 febbraio 2025 – Le indagini sulle cause, il sospetto della presenza di amianto, la conta dei danni e la corsa contro il tempo per la tutela dei lavoratori. Un day after dai risvolti drammatici del maxi incendio che nella notte fra lunedì e martedì ha distrutto due stabilimenti produttivi di Inalca (gruppo Cremonini, leader nella lavorazione delle carni) e Quanta Stock&Go (magazzino di stoccaggio materie prime di Cirfood) a ridosso del centro di Reggio Emilia. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte e per l’intera giornata di ieri per spegnere gli ultimi focolai attivi nell’ingente area che ha visto bruciare quasi 30mila metri quadri di superficie. La messa in sicurezza ha consentito così l’avvio delle operazioni del Nia, il nucleo investigativo anticendio regionale arrivati da Bologna. I ’detective’ dei vigili del fuoco sono stati incaricati dalla Procura reggiana che ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del disastro. Formalmente non si esclude alcuna ipotesi, ma la questura – alla quale sono state affidate le indagini – al momento non ha raccolto elementi che possano ricondurre alla matrice dolosa. Per ora tutto lascia pensare che si tratti un rogo di natura accidentale, scaturito da un locale tecnico.

Le immagini dello spaventoso rogo nella notte fra lunedì e martedì a Reggio Emilia

Emergenza nell’emergenza è l’incubo eternit su alcune coperture di ciò che resta dei fabbricati, emersa da una ricognizione aerea tramite droni. “Abbiamo segnalato ad Arpae che svolgeranno campionature e analisi”, spiega il comandante provinciale dei vigili del fuoco Antonio Annecchini. Qualora fosse davvero amianto, si dovrà procedere con grande cautela nello smantellamento del polo bruciato. Si tratta di un materiale ignifugo che però, se venisse sbriciolato, sprigionerebbe polveri killer in una zona ad alta densità residenziale (nelle vicinanze ci sono anche un asilo e un liceo). Dalla salute al lavoro, la preoccupazione resta altissima. C’è in ballo il futuro di 400 lavoratori tra i due stabilimenti colpiti. I sindacati chiedono a gran voce “l’attivazione immediata della cassa integrazione”. Inalca – che sabato incontrerà i suoi 180 dipendenti in un’assemblea – fa sapere da subito che “partirà a breve la procedura per gli ammortizzatori sociali” e che “ha già iniziato la ricollocazione di alcuni dipendenti” negli altri siti produttivi vicini come Piacenza e Pegognaga, nel mantovano. Mentre Quanta Stock&Go – che conta altri 200 dipendenti circa tra impiegati diretti e in appalto esterno fra Transcoop e Coopservice – “ha già provveduto a mettere in ferie i lavoratori fino a venerdì, visti i cospicui giorni residui da smaltire, in attesa di incontrarli nei prossimi giorni per definire i criteri della cassa integrazione”, spiega Federico Leoni, segretario Filt Cgil.

17 foto Distrutti comparti di lavorazione della carne e preparazione pasti. Bruciata anche l'area di Quanta Stock, specializzata nello stoccaggio di materie prime per conto di CirFood s.c., leader nella ristorazione collettiva in Italia

Problemi anche per lo stabilimento di GranTerre (l’azienda nata dalla fusione di Gsi-Grandi Salumifici Italiani e Bonterre) inserito nello stesso sito produttivo, ma che non è stato intaccato dalle fiamme. Ieri ha dovuto subire il secondo giorno di blocco della produzione per motivi di sicurezza.

Danni ingenti, “gravi e inquantificabili” come li definisce la stessa Cirfood, il colosso cooperativo della ristorazione collettiva che si appoggiava proprio al magazzino di Quanta Stock&Go andato in fumo, per stoccare le materie prime alimentari da consegnare alle oltre 800 cucine gestite dall’impresa, in tutto il centro-nord Italia. I numeri sono impressionanti: “Oltre 1.300 tonnellate di prodotti alimentari freschi, secchi e surgelati sono andati distrutti”. Cirfood per far fronte all’emergenza ha fin da subito attuato “tutte le azioni necessarie per garantire la continuità dei propri servizi. Il danno economico per noi ad oggi, ingente e inquantificabile. Ma siamo un’impresa solida, capace nell’immediato di far fronte”.