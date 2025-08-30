Inalca, indagini per incendio doloso. Ritrovate altre tracce di acceleranti nei campioni prelevati nelle macerie

Quella che finora era una semplice congettura ha trovato un forte riscontro nelle indagini fin qui svolte. La natura dolosa dell’incendio che ha devastato lo stabilimento Inalca in via Due Canali appare confermata. La riprova viene dall’esito delle analisi fatte su alcuni campioni prelevati dal sito produttivo e portati in un laboratorio specialistico a Milano: sono emerse infatti tracce di acceleranti. Questa scoperta ha indotto la Procura reggiana a formulare al momento l’ipotesi di reato di incendio doloso a carico di ignoti.

Nel rogo, avvenuto nella notte fra il 10 e l’11 febbraio, sono andati distrutti gli stabilimenti di Inalca, che fa parte del gruppo Cremonini – leader nella lavorazione delle carni –, e di Quanta Stock&Go.

In questi mesi ai danni materiali ingenti – che hanno riguardato la distruzione dei capannoni, delle attrezzature e dei prodotti alimentari – si sono aggiunti gli interrogativi sul futuro di 400 lavoratori, tuttora aperti, e sull’impatto ambientale per il quartiere.

Dietro la sciagura che ha gravato di nuove preoccupazioni la nostra città, e non solo, vi potrebbe essere dunque la mano di qualcuno.

Dal centro di analisi del capoluogo lombardo è arrivata infatti la conferma a quanto il fiuto "investigativo" del cane Max aveva già captato.

In primavera il pastore belga dei vigili del fuoco proveniente dal nucleo della Regione Sicilia – l’unico in Italia addestrato per la ricerca sui luoghi di idrocarburi usati per alimentare le fiamme – aveva trovato tracce sospette. Durante il suo sopralluogo in via Due Canali datato 31 marzo, il pompiere a quattro zampe, già dispiegato in altri contesti di indagine con polizia e Ris, aveva segnalato in pochi minuti una possibile traccia, mettendosi a raspare per terra in un punto preciso, accompagnato dai vigili del fuoco del nucleo investigativo anticendi dell’Emilia-Romagna (Nia); da qui era stato prelevato materiale da sottoporre a verifiche. Fino ad aprile l’ipotesi ufficiale circolata era che dietro l’origine delle fiamme, propagate con sorprendente velocità, ci fossero state cause accidentali, anche se alcuni elementi già all’inizio suscitavano qualche sospetto: ad esempio la violenza con cui erano deflagrate le fiamme e il fatto che lo stabilimento produttivo in quel momento non fosse in funzione.

Da allora sono proseguiti gli accertamenti della Procura diretta dal capo Calogero Gaetano Paci, coordinati dal pubblico ministero Denise Panoutsopoulos, che hanno visto l’impegno sul campo dispiegato da più forze, vigili del fuoco e polizia di Stato. Dagli esami del laboratorio di Milano sui reperti è emersa la presenza di sostanze chimiche che riconducono ad acceleranti e quindi, si suppone, all’effettiva responsabilità di qualcuno. Chi sia, però, resta ancora un mistero, dal momento che in base ad altri elementi – come le telecamere – non sarebbe stato possibile cogliere fino a oggi qualche indizio sull’identità; tuttavia le indagini stanno proseguendo nel riserbo per risalire ad eventuali nomi e moventi.

Intanto la Procura ha disposto il dissequestro dell’intera area e il Comune ha intimato all’azienda di completare la bonifica entro 15 giorni, incaricando una ditta perché rimuova eventuali frammenti rimasti di cemento amianto e i sottoprodotti di origine animale posti nelle zone sigillate. Il sindaco Marco Massari ha dichiarato nelle scorse ore che l’azienda "non ha mai posto problemi sull’area cortiliva interna, ma sui frammenti di amianto al di fuori dello stabilimento", esprimendo però fiducia sul fatto che Inalca "ottemperi agli obblighi che la legge prevede per i conduttori". Non appare però ancora chiaro se i pezzi dispersi fuori debbano essere smaltiti da Inalca o dai proprietari degli immobili, la società Sarda leasing e Fin4Coop. Massari ha indicato come priorità il ricollocamento dei lavoratori: "Cerchiamo di portare a casa un accordo-quadro con la proprietà per la continuità occupazionale", ha detto parlando di "riunioni fatte con il Ministero e la Regione".