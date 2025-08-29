Inalca, la bonifica resta un rebus. Verifiche dell’azienda sui detriti. L’ordinanza è appesa a un filo

Nulla è scontato. Sul caso Inalca, soprattutto sulla bonifica dell’area appena dissequestrata, non è assolutamente scontato che il tutto avverrà nei tempi indicati dal Comune all’azienda che nel luogo distrutto dal mega-incendio di febbraio era in affitto. Ovvero, i quindici giorni indicati dall’amministrazione due giorni fa per preparare una gara di affidamento dei lavori di bonifica, previo accordo con l’Ausl. Gli avvocati sono al lavoro, perché anche alla luce dei documenti ieri svelati dal Carlino, tra azienda e Palazzo Prampolini sta avvenendo un vero e proprio scontro carsico, sotto traccia, con i legali che devono intrecciare il codice civile e con il diritto dell’Ambiente. Accantonato il tema dell’esterno, Inalca – secondo quanto filtra – vorrebbe capire esattamente cosa si troverebbe ancora all’interno dell’area dissequestrata. Detriti? Macerie? Sugli impianti di proprietà dell’azienda, nulla quaestio. Ma sul resto si sta ancora cercando di capire se la responsabilità sia davvero di chi deteneva l’attività. Insomma, la ‘pec’ del Comune con i tempi dell’intervento è partita tre giorni fa, manca ancora una risposta e il finale, almeno per questa fase, è ancora tutto da scrivere. Sempre secondo quanto filtra, Inalca avrebbe assolutamente come priorità la salute pubblica, come dimostrato nei precedenti passaggi. Manca però il passaggio finale, in punta di diritto, sulle effettive responsabilità dell’ intervento. Sempre ricordando la fondamentale partita delle coperture assicurative che fa da sfondo.

Di fianco, c’è il tema della proprietà. Sarda Leasing (gruppo Bper) e Fin4coop hanno dato in locazione l’area alla holding Sirio srl (con un capitale sociale di quasi 7 milioni di euro), composta a sua volta da Transcoop (783mila euro), la società cooperativa agricola Unipeg (quasi 5 milioni di euro di capitale lo scorso febbraio, ora in liquidazione e nel 2016 cedente del ramo d’azienda alla stessa Inalca), la società Quanta (261mila euro di capitale, che ha già disdetto l’affitto dall’area) e la società Focus (stessa quota di Transcoop). Un sistema a scatole che rende molto complicato il ‘rimpiattino’ delle responsabilità, anche se il Comune è sicuro: la bonifica secondo la legge tocca al soggetto attivo, non ai proprietari. Di sicuro quell’area non sarà mai più produttiva, ma nuove conferme arrivano sul fatto che non è detto che Inalca non investa di nuovo sul territorio reggiano. E’ presto per fare previsioni, prima bisognerà capire come finira il nuovo braccio di ferro.

