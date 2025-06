Inalca, la rabbia della Cgil: "L’area era dissequestrata. Ma nessuno ha bonificato"

Già dal 24 aprile la Procura della Repubblica reggiana aveva autorizzato i lavori di bonifica nell’area dello stabilimento Inalca, in città, teatro di un furioso incendio, dopo aver dissequestrato le aree in cui non si poteva accedere in precedenza per le indagini in corso. Ma di questo dissequestro nulla era stato comunicato ai cittadini. Tanto che ora l’Associazione familiari e vittime amianto AfeVa Cgil, insieme agli abitanti che rappresenta e che risiedono nelle vicinanze dello stabilimento Inalca, non sono per nulla soddisfatti della gestione della vicenda, tanto da annunciare azioni in sede legale nei confronti dell’azienda, "a tutela dei nostri rappresentati e di tutti coloro che a causa, tanto del disastro quanto del negligente successivo comportamento, hanno subito e stanno subendo un insopportabile danno esistenziale, e in taluni casi anche danno biologico".

"Dall’inizio della primavera, con l’aumento delle temperature – dicono dall’associazione rappresentata da Davide Vasconi – gli abitanti del quartiere sono sottoposti a un drastico peggioramento delle proprie condizioni di vita. Non tutti gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, ed aprire le finestre significa esporsi ai miasmi che provengono dalla carne putrescente. Oltre al danno esistenziale, c’è stato per alcuni un danno alla salute, soprattutto a carico di persone anziane e di coloro che soffrono di disturbi respiratori. Abbiamo ricevuto la telefonata di persone in lacrime, quando le pareti della propria cucina erano annerite dalla presenza di mosconi ed altri insetti che si riproducono nella putrefazione. Si può ben capire quindi quanto sforzo sia stato messo per arrivare alla soluzione più celere del problema. Le interlocuzioni tra Afeva Cgil , l’assessore comunale Carlotta Bonvicini, vigili del fuoco e Ausl si sono fatte quasi quotidiane, la situazione ambientale e sanitaria veniva costantemente monitorata… Ma ci veniva detto che con l’area sotto sequestro non si poteva intervenire. Questo almeno è quanto risultava all’amministrazione comunale, che non ha fatto mancare la propria vicinanza e il proprio impegno. Lo stesso Prefetto di Reggio ci aveva ricevuto nel mese di maggio con una delegazione di abitanti del quartiere, assicurando la vicinanza dello Stato ed ogni possibile sua azione e interessamento volta a risolvere il problema". Ora, scoprendo che già da tempo si poteva agire sull’area, ormai dissequestrata, l’associazione reagisce in modo deciso: "Inalca ha consapevolmente e colpevolmente ritardato le operazioni di bonifica accampando impedimenti di carattere giudiziario. E anche le operazioni che si sono svolte fino a oggi sono parziali e non risolutive, perchè il grave disagio rimane. Tutto ciò, oltre a costituire un grave e lesivo comportamento nei confronti degli abitanti del quartiere, rappresenta un vero e proprio schiaffo nei confronti delle istituzioni, nei confronti delle quali dovrebbe invece mantenere rapporti di collaborazione, correttezza e buona fede. Invitiamo l’amministrazione di Inalca a mettere in cantiere senza ulteriore indugio la completa bonifica dello stabilimento, con la completa rimozione dei manufatti in cemento amianto e della carne putrefatta ancora presente nelle celle frigorifere, comprese quelle coinvolte nell’incendio".