Inalca, l’assemblea dei lavoratori: "Il polo a Reggio non ci sarà più"

Nonostante le istanze dei lavoratori e dei sindacati – e la disponibilità degli enti locali, quali Comune di Reggio e Provincia – a dare una mano in termini di agevolazioni fiscali e logistici, Reggio non avrà più un polo della carne in capo al colosso Inalca. L’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori, con la partecipazione di Cgil-Cisl e Uil, svoltasi ieri al circolo Pigal, ha dovuto infatti prendere atto "con molta amarezza" (questa in sintesi la reazione all’unisono dei dipendenti e della Triplice) dell’ostilità dell’azienda a considerare l’idea di costruire un nuovo stabilimento nella nostra città. "Questo – fa notare Andrea Sirianni, segretario confederale della Cisl Emilia Centrale – nonostante vi fosse la disponibilità del Governo, tramite i ministeri competenti, di finanziare una parte dei costi di ricostruzione. Che era il piano A dei lavoratori. Che riuniti in assemblea (circa un centinaio i presenti, ndr) hanno stigmatizzato duramente il rifiuto di Inalca anche solo di valutare la disponibilità a mantenere a Reggio un polo della carne. Ora si dovrà ripiegare sul piano B, su cui saremo fermissimi".

Per i vertici sindacali, e i rispettivi rappresentanti di categoria, questo significa, in particolare, mantenere intatta la compagine occupazionale, garantendo il lavoro a tutti i dipendenti che lavoravano nello stabilimento di via Due Canali prima dell’incendio che lo distrusse nel febbraio scorso, con le conseguenti implicazioni, e polemiche, in tema di sicurezza dei cittadini a causa della presenza di componenti di amianto in alcune parti dell’edificio.

Nonché assicurare duraturo sostegno finanziario agli operatori, in capo sia a Inalca-Gescar che alla logistica gestita da Fabbrica del Lavoro, costretti a trasferirsi negli altri stabilimenti del gruppo, sparsi nelle province di Modena, Piacenza e Mantova, in particolare.

"Attualmente – spiega Roberto Pinotti, presente alla riunione di ieri per conto della Fai-Cisl dell’ Emilia Centrale – 127 persone stanno lavorando fuori Reggio, coperti da una indennità di trasferta prevista dal contratto, che andrà ad esaurirsi a febbraio 2026. L’azienda ha proposto di estendere questa garanzia fino al prossimo giugno, ma non è sufficiente e in assemblea questa idea è stata respinta. Abbiamo invece chiesto a gran voce che il sostegno economico a chi deve, ogni giorno, spostarsi da Reggio, sia adeguato e duri il più a lungo possibile. Abbiamo calcolato che tra costi di pedaggio, carburante e deperimento macchina, partono circa 20 euro al giorno per ogni dipendente. Il calcolo su un mese è presto fatto".

Cgil-Cisl e Uil hanno preteso garanzie anche sul fronte occupazionale: "Attualmente 127 dipendenti hanno trovato ricollocazione nelle altre sedi del gruppo – evidenzia Sirianni – e l’azienda ha manifestato disponibilità a offrire ulteriori posti di lavoro per chi era nello stabilimento di Reggio e che attualmente, e fino a febbraio, è in cassa integrazione. La nostra richiesta è che tutti possano essere assunti".