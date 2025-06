Inalca, nuovi lavori per dieci giorni

Si è concluso il cantiere avviato da Inalca per la rimozione dei resti alimentari in decomposizione presenti all’interno dei locali maggiormente danneggiati. Il complesso intervento di bonifica ha richiesto tempi lunghi, a causa della difficoltà ad operare all’interno di un immobile ancora sotto sequestro e a rischio crolli. Inoltre, durante i lavori sono stati scoperti ulteriori residui alimentari nell’area della ditta Quanta dove si sta predisponendo un ulteriore cantiere, che interverrà sullo scatolame e altri residui alimentari non recuperabili nella prima fase di bonifica, perché non accessibili.

Il nuovo intervento richiederà una decina di giorni. Il sindaco Marco Massari e l’assessora alla Protezione Civile, Carlotta Bonvicini, stanno seguendo passo dopo passo tutte le fasi operative, in stretto contatto con i dirigenti comunali, la Protezione Civile, Arpae e Ausl, con l’obiettivo di accelerare, dove possibile, interventi che si sono protratti nel tempo a causa delle indagini e delle difficoltà tecniche. Il Comune "ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata, confermando il proprio impegno per garantire la sicurezza ambientale e la piena tutela della salute pubblica".