Inalca, presi altri campioni. Al via le analisi chimiche

di Alessandra CodeluppiSono stati raccolti di recente altri campioni di materiale dalla sede produttiva di Inalca, devastata da un incendio, per essere sottoposti ad analisi chimica. Nel rogo, avvenuto in via Due Canali nella notte fra il 10 e l’11 febbraio, sono andati distrutti gli stabilimenti di Inalca, che fa parte del gruppo Cremonini - leader nella lavorazione delle carni - e di Quanta Stock&Go, magazzino delle materie prime di Cirfood.

Stanno continuando dunque gli accertamenti disposti dalla Procura che, come anticipato dal Carlino, ha al momento aperto un fascicolo per l’ipotesi di incendio doloso a carico di ignoti per far luce sulle cause dell’incendio. Le indagini sono seguite dai pubblici ministeri Denise Panoutsopoulos e Francesco Rivabella Francia e hanno visto l’impegno sul campo dispiegato da più forze, vigili del fuoco e polizia di Stato.

In primavera, per l’esattezza il 31 marzo, il cane Max, pastore belga dei vigili del fuoco proveniente dal nucleo della Sicilia - addestrato per la ricerca sui luoghi di idrocarburi usati per alimentare le fiamme - aveva fiutato tracce sospette.

Da qui era stato prelevato materiale che è stato sottoposto a verifiche in un laboratorio specializzato di Milano: in due campioni prelevati sul sito sono stati riscontrati acceleranti di origine petrolifera. Nel frattempo sono state promosse altre indagini, ad esempio sulle presenze; sono state raccolte testimonianze ed è stata analizzata la videosorveglianza: al momento non è stato possibile cogliere indizi che riconducano all’identità di possibili responsabili.

In luglio, emerge, sono stati poi raccolti dal sito di Inalca nuovi pezzi di materiale, che sono stati inviati al laboratorio per verificare se emergano altre tracce a sostegno del dolo. Successivamente la Procura ha disposto il dissequestro dell’area, ritenendo che non sussistessero più le esigenze di raccolta di prove.

A ruota il Comune ha fatto sapere il 26 agosto di aver intimato all’azienda di completare la bonifica entro 15 giorni, incaricando una ditta per la rimozione di frammenti rimasti di amianto e di sottoprodotti di origine animale posti nelle zone sigillate.

Sull’impatto ambientale per il quartiere interviene il comitato Amianto Zero- Reggio Emilia Ripuliamoci: "Il 17 febbraio 2025 Iren proponeva al Comune e all’assessore Carlotta Bonvicini di estendere la validità dell’ordinanza per la bonifica dell’amianto a un raggio di 1,5 chilometri dallo stabilimento Inalca, includendo un’area ben precisa – scrive il gruppo –. Il 21 febbraio 2025, Arpae metteva nero su bianco che le ispezioni non avevano riguardato balconi, tetti e il tratto ferroviario".

"Ebbene, a sette mesi dal rogo, i giornali riportano che operai specializzati hanno rimosso amianto sia davanti al palazzo di giustizia, sia dai tetti delle case di via Paterlini e via Zacchetti – rincarano –. L’assessore Bonvicini gongola: “Stiamo intervenendo su segnalazione dei carabinieri forestali in alcune zone del tribunale, in punti non segnalati prima“. Visto che la zona è interdetta al volo di droni civili perché prossima al Campovolo, cosa si aspettava l’assessore? Bastava applicare ciò che già era scritto. Noi del Comitato abbiamo preso il compasso e tracciato un raggio di 1,5 chilometri attorno a Inalca: il tribunale cade perfettamente dentro, a neanche 500 metri".

"La domanda nasce spontanea – chiude il comitato – chi avrebbe dovuto segnalare “in precedenza” la presenza di amianto sui tetti del tribunale e delle abitazioni adiacenti? Visto che, dettaglio non da poco, la zona è interdetta al volo di droni civili perché prossima al Campo Volo, cosa si aspettava l’assessore? L’arrivo provvidenziale di un moderno Icaro a fare sopralluoghi dall’alto?".