Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trova figlio mortoScandalo 'Mia moglie'Gianni MorandiDivieto di balneazioneSofia RaffaeliRischio botulino
Acquista il giornale
CronacaInalca, stop al sequestro. Il Comune alla proprietà: "Adesso ripulite tutto"
27 ago 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Inalca, stop al sequestro. Il Comune alla proprietà: "Adesso ripulite tutto"

Inalca, stop al sequestro. Il Comune alla proprietà: "Adesso ripulite tutto"

Il Municipio intima all’azienda di rimuovere amianto e residui delle lavorazioni. Sul fronte delle indagini, si rafforza l’ipotesi che il rogo sia d’origine dolosa.

Il Municipio intima all’azienda di rimuovere amianto e residui delle lavorazioni. Sul fronte delle indagini, si rafforza l’ipotesi che il rogo sia d’origine dolosa.

Il Municipio intima all’azienda di rimuovere amianto e residui delle lavorazioni. Sul fronte delle indagini, si rafforza l’ipotesi che il rogo sia d’origine dolosa.

Per approfondire:

La Procura di Reggio ha disposto il dissequestro dell’intera area dello stabilimento Inalca di via Due Canali, devastato da un gigantesco incendio scoppiato nella notte dell’11 febbraio scorso. Ricevuta la comunicazione, il Comune ha quindi intimato all’azienda di completare la bonifica del sito, rimuovendo i frammenti di cemento amianto eventualmente ancora presenti e i "sottoprodotti di origine animale", cioè la carne che veniva lavorata nella fabbrica e che non era stato possibile rimuovere perché collocata nelle zone sigillate perchè pericolanti o sottoposte ad indagine.

In base all’ordinanza già emessa nelle scorse settimane "a tutela della salute pubblica e dell’ambiente", l’amministrazione comunale ha prescritto ad Inalca di incaricare entro quindici giorni una ditta specializzata e di redigere un cronoprogramma delle attività di rimozione e smaltimento, informando Arpae e Ausl del loro avvio e completamento. La relazione dell’avvenuta bonifica, infine, dovrà essere "tempestivamente" trasmessa anche agli uffici di piazza Prampolini.

Per quanto riguarda le indagini, il cane Max, addestrato per cercare tracce di sostanze "acceleranti" del fuoco in scenari di incendio doloso ed impiegato da parte del nucleo investigativo antincendi dei Vigili del Fuoco, avrebbe trovato elementi tali da rafforzare l’ipotesi del dolo. Ancora incerto, invece, il futuro dei circa quattrocento lavoratori del sito reggiano di Inalca, dal momento che l’azienda non intende insediare un nuovo stabilimento produttivo a Reggio Emilia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Incendio