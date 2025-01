Inatteso stop per il Jolly. Bovio non basta, vince il Magik

Inatteso stop casalingo per il Basket Jolly (22) in Divisione Regionale 1. La formazione cittadina cade in via Primo Maggio contro il Magik Parma (12), formazione decisamente in ripresa dopo un avvio di stagione difficile: i ducali si impongono 79-73, rendendo vana l’ottima prova sotto i tabelloni del lungo Bovio, autore di 27 punti. Decisivo il break nell’ultimo quarto, dopo che il Jolly, che viene agganciato dalla Vis Persiceto al terzo posto della graduatoria, aveva condotto anche di 5 lunghezze all’intervallo.

Il derby reggiano, invece, va al Basketreggio (10), che infligge l’ennesima sconfitta consecutiva alla Pallacanestro Reggiolo (10), agganciandola in classifica: a Villa Sesso i cittadini chiudono alla sirena sul 64-62 in loro favore, grazie alle buone prove degli esperti Infante (20 punti) e Lasagni (17), in doppia cifra al pari di Franzoni (13).

Reggiolo, che matura così il settimo stop di fila, sfiora la rimonta dopo aver chiuso il terzo quarto a -13: non bastano i 16 punti di Neri (nella foto) e gli 11 di El Ibrahimi.

Ha riposato Correggio, che stante il successo di Anzola su Medolla, è rimasta sola in fondo alla graduatoria.