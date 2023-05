Inaugura Internazionale Kids Incontri e laboratori per ragazzi

"Fare attivismo significa coltivare idee per cambiare il mondo che ci circonda". S’intitola così l’evento con cui Alice Quattrocchi, giovanissima attivista ambientale, aprirà oggi il festival di Internazionale Kids. L’appuntamento è alle 17.30 ai chiostri di San Pietro, dove il sindaco Vecchi inaugurerà ufficialmente la rassegna insieme ai due direttori Martina Recchiuti e Alberto Emiletti. Prima, in mattinata, ci saranno tre incontri riservati agli studenti di elementari e medie: notevole soprattutto il primo, per gli studenti della ’Leonardo’, con l’autrice per ragazzi Anna Woltz.

Gli eventi in serata proseguiranno con dei laboratori: alle 18.30 ai Musei si personalizzeranno magliette e ci sarà (su prenotazione) ’Elettrofrutta sound’ di Andrea Fiorito. In contemporanea, ai chiostri, con ingresso libero Susanna Mattiangeli guiderà esercizi di scrittura mentre, previa prenotazione, Pause Atelier dei sapori proporrà una degustazione di Parmigiano reggiano e aceto balsamico. Sempre lì si chiude: alle 19 Mario Calabresi (giornalista, in foto) presenterà il suo libro ’Sarò la tua memoria’, racconto di una nonna sopravvissuta alla shoah attraverso la voce del nipote; alle 21 ’Ciak si ama’, incontro a cura di ’CinematograFica’.