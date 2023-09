Inaugura la mostra ‘Coscienza intuitiva’ di Federico Fauli

Lo Spazio C21 di via Emilia San Pietro si appresta a inaugurare una nuova stagione espositiva e di progetti, partendo dalla mostra personale di Federico Fauli ‘Coscienza intuitiva’, visitabile da oggi fino al 23 settembre. Nella sede espositiva di Palazzo Brami, Fauli (Reggio Emilia, 1993), artista digitale con una formazione da architetto si serve di linguaggi e iconografie globali e sperimenta con materiali, tecnologie e tecniche di frontiera, per rivolgere la sua critica alla povertà di contenuto, di linguaggio e di significato in questa società sempre più improntata al sovra accumulo e alla ri-condivisione di immagini. La sua più recente produzione comprende sculture virtuali realizzate in NFT e in metallo o in resine elettrolitiche.

Orario: mar-sab 10-13 e 15-19.

l.m.f.