Inaugurata a Collagna la piazza intitolata allo scultore Remo Belletti: a Ventasso la cerimonia

Si è svolta nei giorni scorsi a Collagna l’inaugurazione della piazza nella parte alta del paese, intitolata all’artista scultore Remo Belletti, collagnese scomparso due anni fa. Alla cerimonia, molto partecipata, erano presenti le autorità locali tra cui il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, l’architetto Maria Cristina Costa e il musicista Giovanni Lindo Ferretti. L’accompagnamento musicale a cura di Elia Ferretti ha concluso la manifestazione.

La piazza Remo Belletti è adiacente al municipio (incrocio tra via Roma e via Canalina). Belletti (1950-2021) è nato e ha vissuto sempre a Collagna, il paese sull’Appennino Reggiano dalla cui natura ha tratto inspirazione per le suo opere, lavorando soprattutto su materiali locali: legno e pietra. L’arte scultorea di Belletti (autodidatta) nasce dal profondo rapporto che ha sempre avuto con la natura.