Inaugurata la biblioteca intitolata a Giulio Regeni

Le Camere del Lavoro di Modena e Reggio, per il 50° anniversario della stipula del Contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici del 1973 hanno svolto una due giorni di convegno dal titolo ’Storie da sapere. Le 150 ore fra passato, presente e futuro’. Ieri, in chiusura dell’evento, è stata inaugurata nella corte interna della Camera del Lavoro di Reggio una biblioteca sindacale che raccoglie migliaia di volumi sulla storia del sindacato e del nostro Paese ed è stata intitolata a Giulio Regeni. La biblioteca sarà a disposizione di studenti e ricercatori sia per il prestito e la consultazione dei volumi sia come aula studio.