Inaugurata la mostra del gruppo OpenArt. Aperta fino a domenica

Nella mattinata di sabato 19 ottobre, nella sala civica di Albinea in via Morandi, è stata ufficialmente inaugurata la mostra ‘Specchiamoci nel presente’. L’esposizione sarà ancora visitabile, ad ingresso libero, fino al 27 di ottobre: il sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, negli altri giorni solo su prenotazione.

Le opere che rientrano nell’esposizione sono degli artisti Carla Fontana e Raul Montecchi, entrambi appartenenti al gruppo OpenArt di Scandiano. Carla Fontana presenta una serie di opere astratte e informali con colori caldi ben amalgamati, mentre Raul Montecchi con la mostra figurativa mette in risalto momenti di vita moderna.

Le immagini colgono momenti caratteristici di cui la società moderna è rappresentata con abbigliamenti estrosi, con atteggiamenti che dimostrano il desiderio di mettersi in mostra per far notare la propria esistenza.

m. b.