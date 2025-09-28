Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaInaugurata la mostra del pittore di Oscar Piovosi. La sua Tasmania racconta le speranze dell’uomo
28 set 2025
MATTEO BARCA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Inaugurata la mostra del pittore di Oscar Piovosi. La sua Tasmania racconta le speranze dell’uomo

Inaugurata la mostra del pittore di Oscar Piovosi. La sua Tasmania racconta le speranze dell’uomo

Ieri mattina è stata inaugurata ad Albinea, dalla sindaca Roberta Ibattici e dall’assessore Mirella Rossi, la mostra ‘Tasmania’ dell’artista Oscar...

Ieri mattina è stata inaugurata ad Albinea, dalla sindaca Roberta Ibattici e dall’assessore Mirella Rossi, la mostra ‘Tasmania’ dell’artista Oscar...

Ieri mattina è stata inaugurata ad Albinea, dalla sindaca Roberta Ibattici e dall’assessore Mirella Rossi, la mostra ‘Tasmania’ dell’artista Oscar...

Per approfondire:

Ieri mattina è stata inaugurata ad Albinea, dalla sindaca Roberta Ibattici e dall’assessore Mirella Rossi, la mostra ‘Tasmania’ dell’artista Oscar Piovosi. Resterà visibile in sala civica fino a domenica 12 ottobre. E’ la seconda iniziativa del calendario realizzato in previsione della marcia intercomunale della pace del 18 ottobre. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca: lunedì 15-19, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 9-13 e 15-19, sabato: 9-13. Per informazioni: 0522-590262.

Nei dipinti di Piovosi, Tasmania è l’emblema dell’approdo ideale, l’improbabile isola felice. La mostra nasce dal desiderio di dare volto, corpo e colore alle storie spesso invisibili di chi attraversa mari, deserti e confini in cerca di dignità. Il titolo, così come il sottotitolo ‘Se proprio dovessi, sceglierei la Tasmania. Ha buone riserve d’acqua dolce, si trova in uno stato democratico e non ospita predatori per l’uomo… un luogo in cui, semplicemente, sia possibile salvarsi’, sono tratti dal libro Tasmania di Paolo Giordano (Einaudi Editore).

L’evento rappresenta "un’occasione – dicono dal Comune di Albinea – per riflettere, attraverso il linguaggio pittorico, sulle sfide e le speranze di milioni di persone in tutto il mondo che sono costrette a lasciare la propria casa in cerca di un futuro migliore".

m. b.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EsposizioneMostre