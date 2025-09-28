Inaugurata la mostra del pittore di Oscar Piovosi. La sua Tasmania racconta le speranze dell’uomo

Ieri mattina è stata inaugurata ad Albinea, dalla sindaca Roberta Ibattici e dall’assessore Mirella Rossi, la mostra ‘Tasmania’ dell’artista Oscar Piovosi. Resterà visibile in sala civica fino a domenica 12 ottobre. E’ la seconda iniziativa del calendario realizzato in previsione della marcia intercomunale della pace del 18 ottobre. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca: lunedì 15-19, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 9-13 e 15-19, sabato: 9-13. Per informazioni: 0522-590262.

Nei dipinti di Piovosi, Tasmania è l’emblema dell’approdo ideale, l’improbabile isola felice. La mostra nasce dal desiderio di dare volto, corpo e colore alle storie spesso invisibili di chi attraversa mari, deserti e confini in cerca di dignità. Il titolo, così come il sottotitolo ‘Se proprio dovessi, sceglierei la Tasmania. Ha buone riserve d’acqua dolce, si trova in uno stato democratico e non ospita predatori per l’uomo… un luogo in cui, semplicemente, sia possibile salvarsi’, sono tratti dal libro Tasmania di Paolo Giordano (Einaudi Editore).

L’evento rappresenta "un’occasione – dicono dal Comune di Albinea – per riflettere, attraverso il linguaggio pittorico, sulle sfide e le speranze di milioni di persone in tutto il mondo che sono costrette a lasciare la propria casa in cerca di un futuro migliore".

m. b.