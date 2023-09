Inaugurata la mostra di Galavotti

È stata inaugurata a Rubiera, nella splendida cornice del complesso monumentale de l’Ospitale, la mostra personale di Angela Galavotti intitolata ‘La forma della materia’. Un viaggio lungo 40 dipinti in cui echeggiano i grandi maestri dell’impressionismo (Monet, Van Gogh) e del primo espressionismo, quello ancora gentile e paesaggistico di Kandisky.

Un’occasione per gli amanti dell’arte per immergersi nell’opera di quest’artista modenese da anni residente a Rubiera. L’esposizione sarà visitabile ad ingresso gratuito sino al 19 novembre: il sabato dalle 10 alle 12.30, la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 in collaborazione con Auser Rubiera.

m. b.