Inaugurata la panchina rossa in memoria di Jessica Filianti

È stata inaugurata allo stadio Mirabello una panchina rossa in ricordo di Jessica Filianti, uccisa a soli 17 anni il 14 marzo ’96 dall’ex fidanzato con 43 coltellate. La panchina – che riporta il numero antiviolenza 1522 – resterà posizionata a bordo campo in ogni partita del Valorugby. Proprio due giocatori dei Diavoli l’hanno sollevata venerdì alle 20,30 per poi dare vita al taglio del nastro alla presenza di Giuliana Reggio e Fabiano Filianti, madre e fratello di Jessica. Infine si è tenuta una fiaccolata verso il ‘Giardino di Jessica’ situato in via Matteotti.