Inaugurata l’area per lo studio realizzata alla biblioteca comunale

E’ stata inaugurata ieri mattina la nuova area studio allestita nella biblioteca comunale di Rio Saliceto, nella sala "Oscar Battini". Presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale con il sindaco Lucio Malavasi e l’assessore Daniele Pietri. L’ambiente, moderno e funzionale, ospita una trentina di postazioni separabili fra loro e dotate di quanto necessario al collegamento in rete affinché chiunque, munito di propria attrezzatura, possa lavorare simultaneamente sui testi e online, oltre a svolgere eventuali attività di coworking e smart working. E’ inoltre intenzione del Comune dotare alcune postazioni di computer fissi o portatili a corredo delle stazioni di lavoro, a disposizione di chi non ne fosse in possesso. Lo spazio si presta particolarmente anche per lo svolgimento di corsi di formazione e laboratori digitali ed è privo di barriere architettoniche, abbattute in occasione dell’adeguamento strutturale degli spazi. L’area è ad accesso libero e gratuito nei giorni e orari di apertura della biblioteca.