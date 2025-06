Inaugurata ’Orchidea’. Centro socio-riabilitativo dedicato ai disabili adulti

Taglio del nastro, nei giorni scorsi, per ’Orchidea’, il nuovo Centro socio-riabitativo residenziale per disabili adulti allestito alla Rsa Anni Azzurri Il Giardino, a Bagnolo in Piano, dopo importanti interventi di ristrutturazione. Presenti pure il sindaco Pietro Cortenova e Benedetta Riboldi, direttrice del distretto sanitario di Reggio.

Il centro è dotato di undici posti letto per persone adulte con disabilità e bisogni riabilitativi complessi.

"Questa iniziativa – spiega Romano D’Alessandro, direttore di Anni Azzurri Il Giardino – risponde a un’esigenza concreta di un servizio residenziale specifico per disabili adulti. Vengono trattati pazienti che non sono più in fase acuta e non necessitano del supporto ospedaliero ma non possono trovare al domicilio l’intensità di assistenza di cui hanno bisogno. Spesso sono pazienti giovani che difficilmente possono integrarsi negli spazi e nelle attività di una Rsa e per i quali è importante pensare percorsi specifici".

La struttura conta su uno staff multiprofessionale, un’équipe infermieristica e fisioterapica dedicata, oltre a una palestra attrezzata per la riabilitazione.