Inaugurata sul Po una maxi panchina

Ora c’è anche il Po a essere arricchito da una "Big Brench", con la prima sulla sponda emiliano-romagnola del grande fiume. Questa maxi panchina è stata inaugurata il 25 aprile sulla sponda di Boretto, nell’area verde in prossimità del parcheggio del lido Po. Il taglio del nastro è stato affidato al vicesindaco Andrea Codelupi, che ha simbolicamente scoperto la grande panchina rossa, subito presa d’assalto dai cittadini presenti, per una foto ricordo con questo particolare arredo. E’ stato proposto anche un aperitivo in musica a cura della Band Fuzzybrain e scuola di musica maestro Walter Tosi. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Boretto, Pro loco, Arkema, Scuola di musica Tosi, Unione dei Comuni Bassa Reggiana e Terre di Po e dei Gonzaga. Ora anche la "Big Brench" del lido di Boretto rientra nella mappa delle maxi panchine che si trovano in Italia, elaborata e aggiornata da una "Community Project".