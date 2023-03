Inaugurate scuola calcio e palestra

Tanti bambini, ragazzi, con genitori e cittadini del paese hanno partecipato nei giorni scorsi alla cerimonia di inaugurazione della scuola calcio bambini e della nuova palestra, che si trovano al centro sportivo Levantini, in via Bacchi Mellini a Lentigione di Brescello. Presenti dirigenti della società Polisportiva Brescello, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale con il sindaco Elena Benassi e l’assessore Gabriele Gemma.

Si tratta di una struttura che non è legata solo all’attività sportiva, ma che vuole essere soprattutto un punto di riferimento, un luogo di ritrovo per i giovani del paese. E sabato mattina è avvenuta la "consegna" di un nuovo parco giochi in un’area verde in via Foscolo a Sorbolo Levante, grazie a una donazione dell’azienda Gorrieri e a contributi messi a disposizione da privati.