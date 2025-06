Inaugurati a San Donnino i due nuovi defibrillatori salvavita

A San Donnino di Liguria sono stati inaugurati ufficialmente i due defibrillatori semiautomatici esterni acquistati con il ricavato dell’iniziativa ‘Un defibrillatore per San Donnino’.

Grazie ai proventi del pranzo di beneficenza del 4 maggio scorso, organizzato dalla parrocchia di San Donnino e al contributo dei cittadini della frazione, i presidi sono stati donati al Comune di Casalgrande e installati nelle teche (riscaldate e allarmate) situate in via Franceschini e in via Case Secchia.

"Con questa doppia inaugurazione – spiega la pubblica assistenza ‘Ema Emilia Ambulanze’ di Casalgrande – sale a dieci il numero di Dae pubblici del progetto ‘Casalgrande For Life’ promosso dalla nostra associazione che ha l’obiettivo di dotare l’intero territorio comunale di questi presidi salvavita accessibili a chiunque".

Da sabato anche San Donnino è dunque una frazione cardioprotetta.

"Ringraziamo di cuore la parrocchia di San Donnino, i volontari che hanno organizzato il pranzo e la cittadinanza per questo importante dispositivo donato alla collettività", sottolineano i volontari di Ema.

Esprime soddisfazione anche l’amministrazione comunale: "Con la posa di questi due presidi, salgono a dieci quelli presenti sull’intero territorio di Casalgrande. Grazie al progetto ‘Casalgrande For Life’ sviluppato da Ema con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Casalgrande. L’obiettivo è quello di arrivare a dotare tutto il comune di 15 Dae entro la fine dell’anno. Grazie alla generosità e attenzione della comunità casalgrandese, può e deve essere raggiunto. Grazie ancora – sottolineano dal Comune – a chi ha partecipato e ha reso possibile tutto questo".

m. b.