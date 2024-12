Inaugurati due nuovi strumenti salvavita

Domenica, al termine della Messa a Dinazzano, la pubblica assistenza Ema ha ricevuto in donazione un presidio per l’estricazione dei pazienti coinvolti in incidenti stradali che sarà installato sull’ambulanza per l’emergenza-urgenza. Un’iniziativa promossa grazie alle donazioni arrivate in memoria di Paolo Mattioli, recentemente scomparso improvvisamente. Ema ringrazia la famiglia e tutte le persone che hanno donato in ricordo di Mattioli per aiutare la pubblica assistenza.

Sabato i volontari di Ema hanno anche partecipato a Dinazzano all’inaugurazione, nella piazza della frazione, del defibrillatore semiautomatico esterno (donato al Comune) acquistato con il ricavato dell’evento di ‘Un defibrillatore per Dinazzano’ e contributo dei cittadini. Si tratta del quinto Dae pubblico del progetto ‘Casalgrande For Life’ promosso da Ema.

m. b.