Inaugurati i nuovi mezzi della Pubblica Assistenza

Una festa nella festa, a Cadelbosco Sopra, in occasione della tradizionale fiera di San Celestino, che nel suo programma ha compreso anche l’inaugurazione di nuovi mezzi per la Pubblica assistenza locale, oltre che di una torre faro per la Protezione civile della stessa associazione, acquistata grazie a un generoso contributo della Banca di Piacenza.

Taglio del nastro anche per un’autovettura per il trasporto assistito donata grazie a contribuiti della popolazione, ma anche per una nuova ambulanza attrezzata per l’emergenza, acquistata con il lascito di Adriana Brunazzi, una storica volontaria, recentemente scomparsa, prima donna del paese a ottenere la medaglia d’oro dell’Avis per numero di donazioni. Il presidente della Pubblica assistenza, Matteo Balugani, ha ricordato la figura di Adriana, molto legata all’associazione, sottolineando come anche il fratello Adolfo, in passato avesse garantito un importante contributo alla stessa associazione.

Ora il nome di queste generose persone resta impresso anche su un mezzo di soccorso destinato a portare aiuto alla comunità locale. Presenti alla cerimonia anche le autorità locali guidate dal sindaco Marino Zani.