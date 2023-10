Inaugurato a Cuneo il monumento di Risina: Scandiano celebra i carabinieri ausiliari

Nei giorni scorsi è stato inaugurato nel parco cittadino di Fossano (Cuneo) il primo monumento in Italia dedicato ai carabinieri ausiliari.

Realizzato dal volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri Scandiano Fabio Nunzio Risina, il monumento ricorda quei ragazzi che, in tempo di leva, ‘dedicarono un anno della propria vita all’Arma per la sicurezza e la tutela di ogni cittadino’. Il primo monumento in Italia ai carabinieri ausiliari è dunque opera di uno scandianese. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e religiose.