Inaugurato il monumento dedicato alle staffette partigiane. Oggi si ricorda la Battaglia

Nell’ambito degli eventi legati alla Memoria, è stato inaugurato lo scorso fine settimana a Fabbrico il monumento dedicato alle staffette partigiane, realizzato dallo scultore Nicola Biondini e donato alla comunità locale. Presenti alla cerimonia, nell’area scolastica, il sindaco Roberto Ferrari con rappresentanti dell’Anpi locale, Auser, Ageop, la dirigente scolastica con le terze classi delle medie, l’ex senatore Albertina Soliani, presidente dell’istituto Cervi. L’inaugurazione è avvenuta alle scuole di via De Amicis. Si tratta di un "simbolo di resistenza e pace che da oggi in poi sarà faro e punto di riferimento per noi e per le nuove generazioni". E oggi si celebra il ricordo della Battaglia di Fabbrico: alle 10 il corteo con autorità e cittadini parte da via Roma per raggiungere il monumento ai Caduti, deposizione della corona e ritorno in centro, dove alle 11.15 è prevista l’orazione del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alle 12.30 il pranzo della Resistenza. Alla cerimonia prendono parte pure scuole locali, associazioni del paese, autorità di Fabbrico e dei paesi limitrofi.