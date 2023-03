Inaugurato il nuovo circolo di Fratelli d’Italia "Raccoglieremo le proposte degli abitanti"

E’ stato aperto un nuovo circolo di Fratelli d’Italia a Reggiolo. Il presidente è Antonio Cilidonio, in passato consigliere comunale e attivista nel centrodestra locale. "E’ motivo di grande soddisfazione – dice Cilidonio – essere riusciti a far nascere il circolo locale di Fratelli d’Italia e un grande onore guidare questa squadra in prima persona. Come espressione di un gruppo di lavoro consolidato, l’auspicio è che il circolo possa potenziare ben presto il bacino di iscritti e simpatizzanti, con l’obiettivo di raccogliere le istanze provenienti dagli abitanti di Reggiolo e trarne le proposte da presentare alla cittadinanza in vista delle elezioni amministrative del 2024, appuntamento che ci troverà sicuramente protagonisti". Mentre il coordinatore provinciale Alessandro Aragona annuncia un evento inaugurale per presentare il gruppo di lavoro e le varie iniziative.