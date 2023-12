Inaugurato il nuovo pulmino a servizio dei disabili

Domenica, durante l’iniziativa ‘Natale a Casalgrande’, si è svolta l’inaugurazione del nuovo pulmino Ema 12 e del monitor multiparametrico donato in ricordo dell’ex sindaco di Viano Giorgio Bedeschi. Il pulmino, acquistato grazie ai proventi di ‘Movimentiamoci…insieme’, al contributo dei volontari e alle importanti donazioni di Elettrica 77 Automation e Italvision, già da questa settimana entrerà in servizio. L’acquisto del mezzo si è reso necessario per sostituire un vecchio pulmino, sempre adibito al trasporto di utenti diversamente abili, con più di 11 anni di vita e oltre 236.000 km che iniziava a manifestare problematiche meccaniche e di comfort per gli utenti trasportati.

Il monitor multiparametrico, donato dagli amici di Giorgio Bedeschi in suo ricordo, è stato installato sul mezzo di emergenza della pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze odv di Casalgrande: consentirà di tenere monitorati i parametri dei pazienti durante il trasporto in pronto soccorso. In tanti domenica hanno partecipato allo stand Ema promosso dal gruppo iniziative con gnocco fritto, biscotti, pacchi a sorpresa e calendario 2024 molto apprezzati. "Ringraziamo – dicono da Ema – nuovamente tutta la cittadinanza presente, la Proloco di Casalgrande, l’amministrazione comunale e la scuola Santa Dorotea per la bellissima giornata".

m. b.