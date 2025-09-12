E’ stato ufficialmente inaugurato l’atrio della scuola secondaria di primo grado ‘Spallanzani’ di Casalgrande. La cerimonia si è svolta nel tardo pomeriggio di mercoledì alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi, dell’assessore alla scuola Graziella Tosi, del dirigente dell’istituto comprensivo di Casalgrande Giacomo Lirici, degli insegnanti, studenti e anche dei genitori.

Nell’atrio dell’istituto è stata compiuta un’opera di ammodernamento e messa in sicurezza, rendendo dunque l’atrio più bello, accogliente e inclusivo grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche.

"Per l’amministrazione comunale – spiega il primo cittadino Daviddi – è motivo di gioia e orgoglio poter vedere finito questo importante lavoro di riqualificazione prima dell’inizio della scuola. Come sempre è determinante il contributo di Casalgrande Padana che ringrazio sentitamente: ha realizzato la nuova pavimentazione dell’atrio, rendendolo molto più luminoso. Quella che viene consegnata è una struttura più sicura e più inclusiva. Colgo l’occasione . conclude il primo cittadino Giuseppe Daviddi - per ringraziare il dirigente Lirici, gli insegnati oltre ovviamente agli alunni della scuola e ai loro genitori e augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico".

L’assessore Tosi ha invitato tutti i presenti alla cerimonia a partecipare alla presentazione del gruppo di lettura 11-14 anni, attività in programma per domani mattina alle 10.30 nella biblioteca Sognalibro.

"Mi unisco – ha evidenziato Graziella Tosi – alle parole del sindaco nell’augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico. Nella speranza che questo possa essere guidato dall’impegno e dalla collaborazione perché solo assieme si può creare un ambiente dove ogni studente possa esprimere al meglio il suo potenziale".

Un luogo dove gli "insegnanti possano trovare – assicura l’assessore Tosi – gratificazione quotidiana nel loro prezioso lavoro e dove le famiglie possano sentirsi parte integrante di questo grande e importante percorso educativo. L’assessorato alla scuola e l’amministrazione restano a disposizione e in ascolto".

L’inaugurazione ha certamente vissuto il suo momento più emozionante quando è stata svelata la frase impressa sul muro ‘A tutti l’essenziale ad ognuno secondo le sue potenzialità’ del compianto dirigente scolastico Romano Battini che da mercoledì campeggia nell’atrio della scuola da uno dei parapetti del primo piano.

Matteo Barca