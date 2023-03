Inaugurato lo store per la radioterapia

È stato inaugurato ieri mattina alla presenza dell’assessore regionale Alessio Mammi, il temporary store aperto in Piazza Prampolini di fianco al Duomo al civico 5cd su iniziativa del comitato onlus Reggio in Salute del presidente Franco Ferrari e grazie al cuore di Rita Storchi. Nel negozio (sarà aperto tutti i sabati di marzo dalle 9 alle 19,30), grazie alle donazioni di diversi sponsor della provincia che hanno offerto prelibatezze gastronomiche, fiori e molto altro messo in vendita, si raccolgono fondi per implementare la tecnologia nel reparto di radioterapia oncologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.