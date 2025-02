Inaugurato nel sottopasso il ’murale dell’inclusione’

E’ stato ufficialmente inaugurato ieri mattina il "murale dell’Inclusione", realizzato dagli studenti delle terze medie dell’istituto comprensivo Ferrante Gonzaga di Guastalla, che si trova nel sottopasso ciclopedonale che collega la zona di via Castagnoli (nei pressi del centro sociale) con l’abitato di Pieve e la zona ospedaliera. Presenti anche gli studenti protagonisti di questo progetto, che rientra nelle iniziative di "Inarrest-Abili", insieme agli insegnanti che hanno curato l’operazione con i ragazzi, il vicesindaco Chiara Lanzoni, l’assessore Fiorello Tagliavini, i docenti Lara Anteghini, Reema Braghiroli e Elisa Lauria. Questo murale ha decisamente migliorato l’aspetto estetico di una parte del sottopasso. E il progetto è destinato a proseguire ancora, in particolare in altri spazi delle pareti di quel passaggio ciclopedonale, in gran parte colpito da vandalismi, frasi e disegni volgari, che deturpano l’area. Prossimamente si cercherà di intervenire con altre operazioni di street-art, sempre con gli studenti protagonisti, per poter ridipingere le pareti del sottopasso, cancellando così il degrado che ormai lo caratterizza da molto tempo, così come altri spazi pubblici del territorio locale.