Inaugurazione del nuovo sottopassaggio

Domani alle 11.30 a Scandiano si terrà l’inaugurazione della nuova area ferroviaria e del nuovo sottopassaggio alla presenza del sindaco Matteo Nasciuti, dell’assessore regionale Andrea Corsini, del direttore generale di Fer Stefano Masola. "Grazie a un corposo intervento della Regione è stata completata a Scandiano l’elettrificazione della linea ferroviaria – dicono dal Comune –. Una grande operazione sul trasporto pubblico su rotaia che porterà a transitare anche da Scandiano i treni elettrici nei prossimi mesi, al termine dei collaudi in corso".

E’ stato inoltre rifatto completamente il piano del ferro, sono stati installati pannelli fotovoltaici da 30kw e completato l’allungamento del binario di incrocio dei treni in modo da permettere il ricovero dei treni merci da e per lo scalo di Dinazzano. L’intervento è costato oltre quattro milioni di euro di cui circa tre coperti dal Fondo per lo sviluppo e coesione e quasi un milione da bilancio regionale. Per il Comune si tratta di un grande "passo in avanti per la nostra stazione e la qualità del nostro trasporto pubblico".

m.b.