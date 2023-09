Inaugurazione della Piazza Roma a Campagnola: Domani la Festa

Tutto è ormai pronto per l’inaugurazione della rinnovata piazza Roma in centro a Campagnola. Il taglio del nastro, con relativa festa, è in programma domani alle 18,30 con il sindaco Alessandro Santachiara, affiancato per l’occasione dal presidente della Provincia, Giorgio Zanni, dall’assessore regionale Alessio Mammi, dal responsabile dell’Ufficio tecnico Giulia Ghini e dagli architetti Roberto Denti e Corrado Cacciani dello Studio Arteas, i quali hanno realizzato il progetto e seguito le lavorazioni in piazza da inizio 2022. Il taglio del nastro è previsto alle 19,30 e a seguire una breve esibizione del Corpo filarmonico "Primavera".

Dalle 20 si attivano gli stand gastronomici allestiti dagli esercizi commerciali del centro e dalle associazioni locali. Alle 21,30 spazio alla musica dal vivo con il concerto (a ingresso libero) di Cisco, l’ex voce dei Modena Ciry Ramblers, che abita proprio a Campagnola. Gli eventi sono previsti anche in caso di maltempo, sotto i portici della piazza. Quello di piazza Roma è stato un cantiere piuttosto complicato, anche se favorito dal grande impegno dell’impresa e dei suoi tecnici e operai, spesso visti al lavoro anche nei fine settimana, la domenica, pur di evitare ritardi nel cronoprogramma del progetto. Sono stati apportati dei cambiamenti importanti alla piazza, recuperando in gran parte la pavimentazione storica che era stata coperta dall’asfalto, oltre a installare impianti di servizi e di illuminazione di nuova generazione, capaci di essere regolati e adattati in base alle situazioni.

a.le.