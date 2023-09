Inaugurazione di Due Nuovi Mezzi per la Cri a Rubiera

Questa mattina, alle 9.30 in piazza del Popolo a Rubiera, saranno inaugurati due nuovi mezzi per la Croce Rossa. Si tratta di un’ambulanza per le emergenze e di un pulmino per i trasporti sanitari, adibito anche per le carrozzine. Al taglio del nastro, oltre ai volontari e al presidente della Cri rubierese Vasco Venturelli, parteciperà anche il sindaco Emanuele Cavallaro. Durante la cerimonia sarà anche impartita la benedizione ai mezzi.