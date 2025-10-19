Inaugurazione per il parco ’Aldo Guidetti’

In tanti ieri mattina hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo parco pubblico ‘Dott. Aldo Guidetti’. La cerimonia si è aperta in piazza Pighini da dove la banda di Scandiano ha guidato un corteo musicale fino al nuovo parco, in via per Reggio, creando un momento di forte coesione comunitaria. Il percorso ha coinvolto famiglie, bambini e tanti arcetani che hanno voluto rendere omaggio al dottor Guidetti, figura amatissima e punto di riferimento per almeno tre generazioni. Un’iniziativa alla presenza delle autorità comunali, di molti cittadini e dei familiari del medico a cui lo spazio è stato intitolato. "Dedicare un parco – ha detto il sindaco scandianese Matteo Nasciuti – a chi ha dedicato la vita alla cura degli altri è un gesto che parla al presente e al futuro. Un parco cresce, cambia, mette radici e genera nuova vita: è la metafora più autentica dell’eredità che il dottor Guidetti lascia alla nostra comunità". Il primo cittadino ha inoltre rimarcato il valore ambientale dell’opera, frutto di una visione di sviluppo sostenibile del territorio, capace di trasformare un’area cementificata in uno spazio vivo, verde e accessibile a tutti. L’inaugurazione del parco rappresenta un momento significativo per Arceto: un nuovo luogo di incontro, gioco e benessere, ma anche un segno tangibile di gratitudine verso chi, per tutta la vita, si è preso cura degli altri.

È intervenuta pure la consigliera comunale Sandra Montanari che si è spesa in prima persona per raccogliere le testimonianze di decine di arcetani che hanno conosciuto e stimato Guidetti. Ricordi e parole confluiti in un libretto realizzato dal Comune di Scandiano e distribuito ieri come ulteriore gesto di memoria collettiva. Il nuovo parco, concretizzato nell’ambito di una compensazione edilizia, è un esempio concreto di progettazione orientata ai cambiamenti climatici. Sono state messe a dimora essenze provenienti da diverse fasce fitoclimatiche italiane, è stata desigillata un’area di oltre 3.000 mq, ripristinata la permeabilità del suolo e introdotta una trincea drenante collegata alle canalizzazioni storiche. L’area ospita un percorso arboreo didattico e una struttura di calisthenics inclusiva per lo sport all’aperto. Il nuovo parco è il primo spazio verde della frazione concepito per riflettere i cambiamenti climatici in corso e per promuovere una cultura della sostenibilità ambientale.

Matteo Barca