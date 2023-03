Inaugurazione per la nuova stalla

di Francesca Chilloni

Un investimento importante per uno dei fiori all’occhiello della filiera del Parmigiano-Reggiano, un momento importante per tutti il territorio. Domani alle 10 al Ghiardo presso l’Antica fattoria Scalabrini con un "open day" riservato agli operatori del settore sarà inaugurata una nuova stalla alla presenza di ospiti importanti, specchio del valore di una azienda agricola che, con il caseificio interno, produce 6mila forme all’anno e che nel 2017 ha vinto la medaglia d’oro ai World Cheese Award. La visita sarà aperta a tutti dalle 15,30 alle 18,30, con degustazioni e gadget per i bambini.

Al taglio del nastro saranno presenti oltre ai sindaci di Bibbiano e Cavriago, Andrea Carletti e Francesca Bedogni, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e la sua corrispettiva a Reggio, Carlotta Bonvicini. Atteso anche il presidente del Consorzio del "Re dei formaggi", Nicola Bertinelli.

La storia della Scalabrini risale al 1940, quando Ugo (nonno degli attuali titolari) si trasferì sui terreni del Ghiardo e, con una grande opera di bonifica, mise le fondamenta di quella che sarebbe stata una moderna azienda agricola. Fu poi il figlio Ennio a prenderla in mano; la prima stalla moderna venne costruita nel 1963: poteva ospitare 50 capi e il latte prodotto veniva lavorato in caseifici sociali, di cui Ennio era presidente.

I suoi figli Bruno e Ugo sono gli attuali proprietari: nel 1999 hanno aperto lo spaccio aziendale e qualche anno dopo hanno inaugurato il caseificio. Oggi, la fattoria si estende su oltre 300 ettari di terreno e conta circa 850 bovine da latte.