Inaugurazione stagione teatrale a Fabbrico e Cadelbosco Sotto

Si apre la stagione del teatro Pedrazzoli di Fabbrico, che stasera alle 21 e domani alle 17 prevede "Procedura", spettacolo di Renato Gabrielli con la regia di Domenico Ammendola. In scena Massimiliano Speziani e Daniele Gaggianesi. In un futuro non lontano sarà possibile commissionare la costruzione di credibili repliche di noi stessi...

Si apre anche la stagione dialettale alla sala Gemmi, a Cadelbosco Sotto: stasera alle 21 (info 0522.911349) va in scena la compagnia "Indù & Friends" con la commedia "Dante, dai c’andom". La rassegna prevede uno spettacolo al mese nella sala di via Marconi 2. Possibilità di cenare prima dello spettacolo.