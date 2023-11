Incapace di intendere e di volere, non è imputabile. Chiuso subito il processo per una morte da overdose

Lui, 40 anni, fu trovato privo di vita nel letto di una casa a Guastalla: venne a mancare nella notte tra il 10 e l’11 luglio 2020. Su quell’improvvisa scomparsa, furono promossi accertamenti investigativi: in base all’autopsia, la morte di Hussain Sajid, pakistano, sopraggiunse per insufficienza respiratoria dovuta a intossicazione da stupefacenti. Fu indagato, e un anno fa rinviato a giudizio, un 52enne di Correggio, Luca Gorgò, con l’accusa di morte come conseguenza di altro reato. Per l’accusa, avrebbe dato al pakistano una boccetta da 150 millilitri di metadone, che il giorno prima il Sert gli aveva dispensato come terapia domiciliare, oltre ad almeno una dose di cocaina. Gli uomini dell’Arma avevano acquisito sia il flacone sia i messaggi trovati sul telefonino del 40enne scomparso. Davanti al giudice Giovanni Ghini, ieri si è aperto e immediatamente chiuso il processo a carico di Gorgò con sentenza di assoluzione per incapacità di intendere e di volere.

È stato accertato che da circa 15 anni l’uomo soffre di problemi psichiatrici aggravati dalla droga. L’avvocato difensore Salvatore Giunta ha chiesto che fosse assolto, vedendo accolta la propria richiesta, alla luce di quanto emerso in altro procedimento per maltrattamenti ai genitori. Disposto il divieto di avvicinamento, era stata fatta una perizia psichiatrica. Poi Gorgò era stato assolto perché non imputabile: un anno nella Rems, dove si trova tuttora, fino alla primavera del 2024.

Alessandra Codeluppi