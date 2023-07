"Incappucciato, denudato, calpestato e preso a calci e pugni nel costato"

"Incappucciato, denudato, calpestato con gli scarponi e preso a calci e pugni nel costato". Un presunto doppio pestaggio, che il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia Luca Ramponi ha definito "brutale, feroce e assolutamente sproporzionato rispetto al comportamento del detenuto". L’episodio sarebbe avvenuto il 3 aprile scorso nel penitenziario di Reggio ai danni di un carcerato quarantenne tunisino, che poi lo ha denunciato in un esposto. Quella violenza è sfociata un’indagine che vede 14 agenti della polizia penitenziaria indagati a vario titolo e in concorso tra loro per i reati di tortura, lesioni personali e falso in atto pubblico per tre diverse relazioni di servizio. Per 10 di loro è stata emessa dal tribunale un’ordinanza con cui sono stati sospesi dal servizio.