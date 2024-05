Incastrato dalle telecamere. Un ladro viene ripreso mentre ruba una bici costosa

Aveva parcheggiato la sua bicicletta regolarmente chiusa con lucchetto, in un apposito spazio di viale Regina Elena, quando dopo qualche ora nel tornare a riprenderla si accorgeva che non c’era più. Da qui la denuncia da parte della vittima presentata alla stazione dei carabinieri di Reggio. Le tempestive indagini avviate prontamente dai carabinieri di Corso Cairoli, anche grazie all’ausilio delle telecamere di video sorveglianza del parcheggio, permettevano di risalire al presunto ladro. Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato i carabinieri hanno denunciato alla Procura un uomo di 41 anni risultato essere anche gravato dalla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Reggio.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Corso Cairoli, la vittima, nella mattinata del 4 aprile scorso, aveva parcheggiato la propria bicicletta con pedalata assistita, del valore di 300 euro, in un apposito parcheggio ubicato in via Regina Elena. Dopo qualche ora, nel riprendere la bici, la 27enne, si è accorta subito che ignoti l’avevano rubata. Nello stesso giorno, si è recata dai carabinieri per denunciare il fatto. Formalizzata la denuncia, i militari hanno avviato tempestivamente approfondite indagini e grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza poste proprio all’altezza del parcheggio, su viale Regina Elena, e all’acquisizione delle immagini estrapolate dai video, sono riusciti a risalire e identificare il presunto autore del furto, fra l’altro conosciuto ai militari, in quanto l’uomo era stato già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma presso gli uffici della stazione carabinieri di Corso Cairoli, poi sostituita con la misura dell’obbligo di dimora presso il Comune di Reggio Emilia, per analoghi reati.