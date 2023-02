Il primo intervento dei vigili del fuoco

Reggio Emilia, 2 febbraio 2023 – Due mezzi sono stati dati alle fiamme nella notte. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 22,40 in via Villani, nei pressi di via Fogliani: a fuoco un’auto.

Poco dopo, alle 23,05, l’allarme è giunto da via Vacondio, a poche centinaia di metri di distanza: a bruciare un furgone. In entrambi i casi, le cause sono dolose. Sui roghi indaga la Polizia.