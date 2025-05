Incendi dolosi, paura a Correggio

Un principio di incendio, in un’area verde di via Manzotti a Correggio, ha rischiato di svilupparsi in una zona in cui sono presenti anche numerosi edifici residenziali e sedi di aziende. L’altro pomeriggio il rogo è stato domato in tempo, prima che potesse provocare conseguenze ben maggiori, grazie soprattutto al tempestivo allarme che ha permesso il rapido intervento dei vigili del fuoco. A provocare l’incendio sarebbe stato l’effetto di un mozzicone di sigaretta ancora acceso. E non è la prima volta che si verificano simili episodi, con il rischio di provocare situazioni difficilmente controllabili. Lo segnala anche l’amministrazione comunale: "Le fiamme hanno attecchito rapidamente su residui di erba tagliata e piumini, creando una situazione di rischio che solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale ha permesso di contenere e risolvere senza conseguenze. A loro va il nostro più sentito ringraziamento", dicono dal municipio.

Aggiungendo poi un messaggio ben chiaro: "Condanniamo con forza questi gesti di maleducazione che, oltre a essere segno di inciviltà, possono mettere in pericolo persone, animali e ambiente. Confidiamo in comportamenti maggiormente responsabili e rispettosi del bene comune". Con l’arrivo della stagione calda aumenta il rischio di incendi di sterpaglie che, se fuori controllo, possono essere in grado di minacciare quartieri residenziali e zone abitate. Basta davvero poco per provocare degli incendi capaci di danneggiare ampie zone ambientali.

Antonio Lecci