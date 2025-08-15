Incendi, l’invito del Parco: "Meglio evitare la griglia. Pensate ai nostri boschi"

Attenzione agli incendi in Appennino, con questo caldo il rischio incendi è molto elevato per cui evitate di accendere fuochi, rinunciate alle tradizionali grigliate all’aperto. In questo caso la raccomandazione arriva dal Presidente del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, Fausto Giovanelli con riferimento al recente incendio avvenuto alle Fonti di Poiano, area frequentatissima, presidiata dal servizio dei carabinieri forestali di Ligonchio.

L’altro giorno si è levato un un intenso fumo dal bosco sovrastante, che ha raggiunto il prato delle Fonti entrando anche nel bar-ristorante locale. Si è trattato a quanto emerge di un maldestro e pericoloso tentativo di fare una grigliata nel bosco vicino, dove peraltro è vietato l’accesso per il rischio crolli come già avvenuto in passato. Il tentativo poi è stato immediatamente interrotto dalla segnalazione del gestore del locale, Roberto Incerti, che ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Castelnovo e dei carabinieri forestali.

"Non è la prima volta – afferma il gestore Incerti – dall’inizio di questa estate ci sono già stati tre episodi in cui sono intervenuto invitandoli a spegnere il fuoco. Alcuni sono arroganti e dicono che non c’è nessun cartello di divieto e allora chiedo l’intervento dei carabinieri, altri invece sono più educati, chiedono scusa e si spostano sul fiume Secchia".

"In questo periodo di grande affluenza, al sabato e alla domenica ci vorrebbe una guardia" aggiunge infine. "Per fortuna l’ultimo non è stato un episodio grave – afferma il Presidente Giovanelli – ma ci manda un importante segnale per come dovremo comportarci nei prossimi giorni".

"Siccome in montagna avremo tanta calura e tanti turisti a Ferragosto in Appennino, dove c’è già una altissima presenza di visitatori e anche abitanti temporanei. Tutto l’insieme ci dice dell’attrattività accresciuta del nostro territorio e questo in alcune località certamente metterà a dura prova i servizi che, tutto sommato, non sono sufficienti: parcheggi, vigilanza, assistenza e tanti altri servizi utili. Sarà una giornata di particolare vitalità ma anche di stress. Soprattutto per gli operatori turistici".

Un segnale e un appello va lanciato date le temperature altissime di questi giorni, secondo Giovanelli che aggiunge: "Considerate le caratteristiche dei nostri boschi, data la tentazione magari di fare fuochi grigliate anche perché i ristoranti saranno certamente pieni, bisogna stare attentissimi per evitare assolutamente di accendere fuochi in zone boschive perché il pericolo è più grande di quanto non appaia".

"Sul versante Nord dell’Appennino non siamo allenati ad aspettarci incendi boschivi, ma gli ultimi anni hanno dimostrato che il cambiamento climatico ha inciso anche su questo. Per cui non è fuori luogo un appello a tutta l’attenzione necessaria – conclude –. Anche il Ferragosto dev’essere una giornata in cui si esercita, magari più di altri, la responsabilità nei confronti dell’ambiente".

Settimo Baisi