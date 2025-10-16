Incendia due auto per un debito: arrestato

Incendia due auto per vendetta a seguito di un presunto credito mai onorato dalle vittime. In fiamme nella notte i veicoli per un presunto atto vendicativo legato a vecchie tensioni di carattere economico. Autore del gesto inconsulto un uomo di 68 anni, arrestato dai carabinieri di di Castelnovo Monti. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri pare che l’uomo, un 68enne originario della Calabria e residente nell’Appennino reggiano, sia il colpevole. I fatti risalgono alla notte tra il 21 e il 22 agosto scorso, quando due veicoli parcheggiati nei pressi di un’abitazione in un paese dell’Appennino reggiano sono stati dati alle fiamme.

La famiglia proprietaria dei mezzi si è svegliata di soprassalto e ha dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo ne’ Monti e a seguire i carabinieri della stazione di Casina. I militari, unitamente ai vigili del fuoco, hanno subito ipotizzato l’incendio di natura dolosa: infatti accanto alle auto sono state trovate due bottiglie con tracce di benzina. Le immagini di videosorveglianza dell’abitazione hanno poi ripreso un uomo che, intorno alle ore 1:30, versava liquido infiammabile sui due mezzi prima di appiccare il fuoco seguito dall’incendio. Pertanto le indagini, supportate anche da analisi tecniche, dalle intercettazioni e dai tabulati telefonici, hanno confermato le responsabilità dell’indagato 68enne che, secondo gli inquirenti, avrebbe agito per ‘farsi giustizia da solo in seguito a un presunto debito mai saldato dalle vittime proprietarie dei mezzi.

Le conversazioni intercettate con alcuni familiari avrebbero rivelato una piena consapevolezza del gesto, con tentativi di mascherare il tutto per non farsi identificare, come l’inutile utilizzo di un’autovettura intestata ad un loro parente con abiti scuri. A quel punto la Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha richiesto ed ottenuto dal GIP un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nelle ultime ore dai carabinieri della stazione di Casina. Pertanto il 68enne si trova ora in carcere, in attesa degli sviluppi delle indagini preliminari.

Settimo Baisi