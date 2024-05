Incendio a fienile a Casoni di Luzzara, Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

Vigili del fuoco impegnati in forze – dai distaccamenti di Guastalla, Suzzara e Reggio – per domare un incendio di fienile all’azienda agricola Passerini, in via Vergari a Casoni di Luzzara.

Forse un cortocircuito elettrico alla base del rogo, che ha interessato una quarantina di rotoballe.

Nell’incendio sono andati distrutti tre trattori, di cui uno con impianto telescopico, per un danno piuttosto ingente. Dato che il fienile si trova accanto alla stalla, si è subito provveduto a mettere in sicurezza l’area in cui si trovavano gli animali.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, con l’arrivo sul posto delle varie squadre coordinate dalla centrale operativa del 115.

In base alle prime valutazioni, svolte con i carabinieri, le cause sembrano accidentali.